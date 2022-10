Repêché comme lucky loser, David Goffin hérite de Carlos Alcaraz à Astana

David Goffin, battu dimanche au 2e tour des qualifications, se retrouve tout de même dans le tableau final du tournoi ATP d'Astana, épreuve sur surface dure dotée de 1,9 million d'euros, qui débute lundi au Kazakhstan. Le Liégeois, 66e mondial, a en effet été repêché en tant que lucky loser à la suite du forfait du Norvégien Holger Rune (ATP 26). Celui-ci a disputé dimanche la finale du tournoi de Sofia, en Bulgarie, où il a été battu par le Suisse Marc-Andrea Huesler (ATP 64).

Au 1er tour, David Goffin sera opposé à l'Espagnol Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial et vainqueur du dernier US Open. Ce sera le second duel entre le joueur belge de 31 ans et l'Espagnol de 19 ans, qui avait battu Goffin 6-3, 6-3 l'an dernier au tournoi de Melbourne.

Contraint de passer par les qualifications de l'Open d'Astana, David Goffin y avait été éliminé au 2e tour dimanche, s'inclinant 3-6, 7-6 (7/3) et 7-6 (7/2) après avoir gaspillé trois balles de match face au jeune Italien Luca Nardi (ATP 152), 19 ans.