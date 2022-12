Repas et cadeaux : comment passer un Noël éco-responsable en 2022

Avant de parler cadeau sous le sapin, on va goûter quelque chose. On trouve désormais de nombreuses saveurs typiques des fêtes produites de manière éco-responsable. Voici le dessert idéal pour Noël, celui qui en Belgique, devrait être sur toutes les tables belges le 25. Une buche de Noël Swity et le tout nouveau café de la star up belge Torrefactorry. Le mariage est parfait entre ces deux là.

Torrefactory est un café d’exception torréfié produit de manière artisanale à Mont-Saint-Guibert, dans le Brabant Wallon, par une jeune équipe privilégiant une démarche durable et éco-responsable.

Swity est une nouvelle marque de glace belge et bio de toute grande qualité, très faible en sucre et en graisses saturées, et sans aucun adjuvant ! Le fameux bâtonnet au chocolat conjugue la qualité des ingrédients aux bienfaits au niveau santé et authenticité des goûts. Il est grand temps de changer de crèmerie, donc soutenons nos acteurs durables et les gens qui bossent sur des produits bons au goût, bons pour la santé et transparents ! Une bûche coûte 28€. Comptez 12€ pour les 6 bâtonnets, 2€ la méga glace.