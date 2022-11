Répartition de l’enveloppe bien-être : "La négociation au sein du gouvernement ne sera pas beaucoup plus simple"

Les négociations sur la répartition de "l’enveloppe bien-être" se sont poursuivies ce lundi sans arriver à un accord. Mais qu’est-ce que cette enveloppe exactement ? Et qu’est-ce qui bloque sa finalisation ? Jean Faniel, politologue et directeur du CRISP (le Centre de recherche et d’information sociopolitiques) nous aide à y voir plus clair.

Comme l’explique Jean Faniel, l’enveloppe bien-être est une sorte de budget que le gouvernement dégage pour deux années, de manière à revaloriser certaines prestations sociales. C’est le cas "des pensions, des allocations de chômage, des revenus complémentaires ou de substitution qui arrivent pour les indépendants en cas d’incapacité de travail, de handicap, ou bien encore en matière de protection sociale hors de la Sécurité sociale."

Et les budgets sont conséquents : un demi-milliard pour l’année 2023 et à un milliard pour l’année 2024, note Jean Faniel.