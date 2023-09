Réparer votre voiture coûte de plus en plus cher, et les garagistes sont eux aussi à la peine

Ce sont des clients vraiment perdus

Sidney Locus, son jeune associé, reste optimiste pour l’avenir. Mais il reconnaît qu’il faudra rester à la pointe de la technologie. Ce qui implique encore plus d’investissements pour réparer des voitures hybrides et électriques. Il précise aussi que les nouvelles lois environnementales de certaines villes ont un impact sur la clientèle des garagistes : "Notamment avec les conditions de la zone de basses émissions. Parmi notre clientèle, on a par exemple des personnes un peu plus âgées ou pensionnées. Quand on leur dit qu’elles ne peuvent ou ne pourront plus rouler avec leur véhicule, elles ne comptent pas acheter une nouvelle voiture. Elles n’ont simplement pas les moyens pour cela, ni de passer à l’électrique. Ce sont des clients vraiment perdus. À l’avenir, on va avoir effectivement une baisse de fréquentation dans notre garage."

Face à la hausse des prix, le défi est de taille pour les garagistes qui manquent également et cruellement de main-d’œuvre qualifiée. Confrontés à la réalité et la complexité du marché, les petits garagistes sont les victimes de tous ces facteurs. Selon Traxio, la fédération belge du secteur de la mobilité, on compte 100 nouveaux garages par an contre 200 qui cessent leur activité chaque année.