Réparation et recyclage : la mode circulaire sous toutes les coutures en Angleterre

L’exposition met notamment à l’honneur une robe d’enfant en brocart de soie recyclée à partir d’une robe pour adulte datant de 1750, ou encore une robe de mariée en soie datant de 1840 transformée pour être une nouvelle fois portée un siècle plus tard, en 1940. Outre les vêtements, le public pourra également apprécier deux édredons en patchwork conçus à partir de tissus recyclés, et contempler le travail de réparation réalisé sur des vêtements et accessoires datant là encore du XVIIIe siècle.

"Le recyclage et la réutilisation des vêtements ne sont pas une idée nouvelle, mais quelque chose de courant à travers l’histoire. Cette exposition pose la question suivante : pouvons-nous tirer des leçons de ces pratiques passées et réappliquer des compétences oubliées pour prendre soin de nos vêtements et les rendre plus durables ? Les objets exposés montrent qu’il suffit de se tourner vers l’histoire pour découvrir des moyens de garantir que les vêtements que nous achetons, fabriquons et portons sont durables, éthiques et évitent le gaspillage", explique Shelley Tobin, conservatrice des costumes du National Trust.

Des films d’époque et des photographies viendront compléter l’exposition pour prodiguer au public des conseils sur la réparation de vêtements. Les visiteurs pourront d’ailleurs participer à des activités et des challenges autour de l’upcycling pour s’initier à l’une des pratiques qui contribuent à dessiner les contours du futur de la mode. Ce n’est pas la première fois que l’Angleterre met en lumière de telles techniques, puisque la Somerset House, à Londres, avait présenté courant 2022 l’exposition "Eternally Yours", entièrement dédiée à la réparation de vêtements et d’objets.