Réparation des berges, chantiers prioritaires, rachat de terrains : le Gouvernement wallon investit 453 millions d’euros pour réparer et adapter les berges sinistrées

209 communes sinistrées avec dans chacune d’elles, des berges endommagées ou détruites. Au lendemain des inondations, des travaux urgents sont menés et le gouvernement annonce un investissement de plus de 400 millions d’euros pour tout reconstruire. Ce matin, le gouvernement a confirmé un investissement de 453 millions d’euros pour remettre des berges en l’état et construire des aménagements résilients pour faire face à de futures inondations.

46 travaux sont déjà validés pour un budget total de près de 15 millions d’euros dans les communes de catégorie 1, c’est-à-dire les communes les plus impactées par les inondations de juillet 2021. Ces communes sont Chaudfontaine, Esneux, Liège, Eupen, Limbourg, Pepinster, Rochefort, Theux, Trooz et Verviers. Elles sont presque toutes situées dans la vallée de la Vesdre, c’est donc là où se situent 31 des 46 chantiers. Les autres sont sur la Hoëgne (9), sur le Wayai (3) et d’autres affluents mineurs (3). Ces interventions ont été sélectionnées en concertation avec les communes et les gestionnaires de cours d’eau (communes, province, région) et seront coordonnées par la SPI, l’agence de développement économique pour la province de Liège. Parmi les chantiers connus, il y a :