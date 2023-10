Réouverture du musée Magritte : 29 nouvelles œuvres accrochées aux cimaises et un écrin rénové

Avec ces nouvelles œuvres, la collection du musée a gonflé d’environ vingt pourcents. Pour le reste, ce qui fait son succès a été conservé : l’atmosphère intimiste, et le parcours chronologique et thématique par exemple. Pas de révolution donc, mais plutôt un rafraîchissement, plutôt nécessaire après quatorze ans d’ouverture et quatre millions de visiteurs.

"On voulait en profiter aussi pour moderniser le musée", détaille Sara Lammens, directrice ad interim des Musées royaux des Beaux-Arts. "C’est pourquoi on a notamment procédé à une révision complète de l’éclairage. C’est désormais du LED à 100%, et c’est aussi une autre méthode d’éclairage. S’il était auparavant focalisé sur les œuvres, on est à présent plutôt sur un éclairage d’ambiance. Mais qui met peut-être même encore mieux en valeur les pièces…".

Coût total des rénovations : 450 millions d’euros.