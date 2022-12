Réouverture du Musée des Beaux-Arts de Charleroi : Cent ans de 9e art au Pays Noir

Après trois ans de fermeture, le Musée des Beaux-Arts de Charleroi réouvre ses portes le 17 décembre. C’est dans les anciennes écuries Defeld, bâtiment de caractère de 2080m2 que le musée a élu domicile. Son exposition permanente riche de nombreux mouvements artistiques reprendra ses quartiers au côté d’une exposition temporaire. Jusqu’à l’été prochain, l’éditeur de bande dessinée belge Dupuis est à l’honneur. Depuis 100 ans, son travail contribue à la réputation artistique et internationale de Charleroi, et l’exposition Dupuis : La fabrique de héros. 100 ans de 9e art au Pays noir lui est consacrée.

En 1922, naissent les Editions Dupuis, des années plus tard, en 1938 paraît un journal jeunesse depuis devenu culte : Le Journal de Spirou. " C’est entre ces pages que seront contées les aventures de nombreux héros. De cette alchimie fine entre texte et dessin, certains marqueront l’histoire de la bande dessinée : Les Schtroumpfs, Gaston Lagaffe, Spirou et Fantasio, Largo Winch, Les Nombrils, Le Marsupilami, les Tuniques Bleues, Kid Paddle… Les personnages éponymes de Spirou et Fantasio font d’ailleurs partie des rares héros à appartenir à leur éditeur et non à un auteur ou dessinateur en particulier.

Plus de 485 originaux sont exposés sur 400m2, certains signés de la main des plus grands auteurs européens. Au long de ce parcours ludique : les visiteurs naviguent entre scénario, dessin, procédés d’impression… L’exposition traite également de tout ce que devient la bande dessinée une fois qu’elle quitte l’album cartonné : séries télé, animation, longs-métrages, parc d’attractions, applications pour smartphones…

À l’occasion de la réouverture du Musée est organisé un week-end festif inaugural avec de nombreuses activités le week-end le 17 et 18 décembre.