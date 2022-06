Réouverture du musée d’Histoire naturelle de Tournai et reprise de l’exposition "Arachnida" à partir du 1er juillet

À l’occasion de la réouverture du musée, c’est aussi la reprise de l’exposition à succès "Arachnida". Si vous avez une peur panique des animaux à huit pattes, cette exposition n’est pas pour vous. Si par contre, ils vous intriguent ou vous effraient légèrement, de nombreux mystères autour des arachnides y seront dévoilés. De cette famille de 120.000 espèces : araignées, scorpions et acariens sont détaillés et démystifiés. L’exposition offre l’opportunité d’apprendre à mieux connaître ces petites bêtes qui traînent parfois chez nous, ou leurs cousins beaucoup plus rares et parfois dangereux.

Le dimanche 3 juillet, l’entrée au musée est gratuite.

Informations pratiques

Musée d’Histoire Naturelle

Cour d’Honneur de l’Hôtel de Ville

Rue Saint-Martin 52 – 7500 Tournai

2,60 euros l’entrée. Gratuit pour les moins de six ans.