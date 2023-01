Réouverture du BPS22 avec quatre nouvelles expositions le 18 février

Il semblerait que l’année 2023 soit celle de l’art à Charleroi ! Après la récente réouverture du musée des Beaux-Arts mi-décembre, c’est au tour du BPS22 de rouvrir ses portes. Après huit mois de travaux de mise en conformité énergétique de la toiture, le samedi 18 février quatre nouvelles expositions seront inaugurées.

L' lieux et liens

Au rez-de-chaussée s’expose Jean-Pierre Ransonnet. L’artiste originaire de Lierneux plonge les visiteurs dans une ambiance nostalgique. Inspiré par la période de l’enfance et les années 70, il associe la photographie amateure au dessin, au texte et à la peinture. Les traces de ce temps passé s’étalent sur une cinquantaine d’œuvres réalisées entre 1972 et 1980. Encore inconnues du public, elles évoquent à la fois joie et mélancolie.

Il y a quelque chose de beau dans les objets qui nous entourent

En montant d’un étage, les visiteurs pourront découvrir les travaux de Jean-Pierre Point. En 1968, à 27 ans, il découvre l’art de la sérigraphie, une technique d’impression par superposition. A travers une cinquantaine d’œuvres produites entre les années 1970 et 2000, il célèbre la beauté simple du quotidien, la révèle à travers le souvenir de moments partagés.

STAYIN’ALIVE

Cette exposition met en valeur les œuvres des collections du musée, pour la plupart jamais montrées. Ici le musée veut prouver qu’il n’est pas un "mouroir " d’œuvres d’art… À travers une cinquantaine de productions d’artistes belges et internationaux, les œuvres dialoguent et trouvent un nouvel éclat.

Merci Facteur ! Mail Art #5

Enfin, Liège est mise à l’honneur dans le cinquième volet de la série d’expositions Merci Facteur ! consacrée au mail art en Belgique francophone. Quelques figures centrales du mouvement comme Jacques Charlier, Pol Piérart et Jean Spiroux et leurs œuvres sont à découvrir.



Du 18 février au 23 avril 2023

BPS22

Boulevard Solvay, 22 - 6000 Charleroi