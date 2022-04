Réouverture des thermes de Chaudfontaine 9 mois après les inondations de la mi-juillet

Et ces travaux ont un coût: 10 millions d'euros. "Ce n'était absolument pas prévu, explique le directeur. D'autant plus que l'année passée, on a eu le Covid. On a travaillé 6 semaines en fait. Du 1er juin au 14 juillet. C'est tout ce qu'on a rentré comme argent. Et on a tout perdu. On a donc mangé toute notre trésorerie qu'on avait accumulé au fil des années. Heureusement qu'on avait des réserves pour préfinancer les travaux".