Réouverture des parcs d’attractions : une saison 2022 pour oublier le Covid et les inondations

A Plopsa Coo, dans les allées, on s’affaire. Ici, on enlève les mauvaises herbes, là, on dispose terrasses et poubelles ou on ramasse feuilles et branchages.

John, lui, en a fini pour l’instant. Il est le responsable technique du site : "les attractions ont été contrôlées par un organisme indépendant mais avant cela, il a fallu remettre en état, changer des petites pièces qui n’aiment pas l’humidité par exemple". De l’humidité, de la boue aussi il y en a eu puisqu’une partie du parc a été inondée en juillet dernier : "on a eu 1m50 d’eau ici".

Un peu plus loin, dans le magasin, Lisa et Camille déballent des palettes de caisses pour remplir les rayons. C’est Kid Paddle qui tient la vedette cette année encore dans ce magasin complètement neuf : "il n’y avait plus rien, le magasin était nu", explique Jean Luc Bertrand, le manager du site, "en deux semaines, on a travaillé refait un tout nouveau magasin, repeint avec un nouveau carrelage. Il a fallu réparer les dégâts des eaux, on en a eu au moins pour 2 millions".