Réouverture des discothèques : le mouvement #BalanceTonBar attend des mesures rapides

Un constat que partage Ludivine de Magnanville, la nouvelle présidente de la fédération Horeca Bruxelles :

"Mon avis en tant que femme c’est qu’il ne faut pas s’arrêter là, ne sensibiliser que la clientèle, il faut savoir sensibiliser tout le monde. Et ça passe d’un serveur à un patron de restaurant, à une jeune femme qui passe dans la rue, à un chauffeur de tram… Il faut passer par tout le monde et pas uniquement dans notre secteur."

Elle parle de son implication personnelle dans cette problématique :

"Mes objectifs sont clairs. Ce qui est arrivé ne devrait plus arriver. Et moi j’ai remercié des tonnes de fois les personnes qui ont parlé car c’est grâce à elles qu’on a mis en lumière ce qu’il s’est passé. Et aujourd’hui c’est la banalisation de la violence qui doit s’arrêter(…)".

Nous sommes dans un monde où les gens peuvent être alcoolisés, où certaines drogues circulent

Quant à la lenteur des mesures prises jusqu'à présent, la présidente de la fédération Horeca Bruxelles s'en défend :

"Très clairement : la Nuit a fermé ! Comment peut-on aujourd’hui mettre en application des choses concrètes si le monde de la nuit ferme ? Ce n’est pas possible ! Donc on rouvre vendredi, on a des réunions cet après-midi (jeudi) à propos de ça. Mais on ne peut pas travailler sur quelque chose qui n’est pas du concret et qui n’est pas du quotidien".

"Il y a déjà des affiches qui sont prévues pour la ville de Bruxelles. Donc, normalement, la campagne devrait sortir dans pas très longtemps. Et au niveau de la Région, c’est en cours pour savoir par quel bout on va aborder le problème, concrètement. Tout a déjà été travaillé, le plan a été fait, les budgets ont été alloués, ça y est. Et on va partir dans le concret rapidement".

D'autre part, la spécificité des problèmes du monde de la nuit devraient selon elle n'être ni négligés ni banalisés :

"En tant que patronne d’établissement, j'aimerais qu'on arrive à dire qu’aujourd’hui nous sommes dans un monde où les gens peuvent être alcoolisés, où certaines drogues passent. Et donc il faudrait arriver à contrôler et à conscientiser ce genre de choses, et ne pas le banaliser".