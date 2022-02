Réouverture des discothèques : à Liège, le Reflektor célèbre le code orange

Ce vendredi 18 février est un jour important pour le secteur du monde de la nuit.

Le passage en code orange va en effet permettre aux discothèques de rouvrir leurs portes dans des conditions presque normales.

A Liège, le Reflektor, salle de concert et de soirées DJ, est impatient de retrouver son public et le convie à la bien nommée After du Code Orange. " Le report de la plupart de nos événements a modifié l’agenda et nous a permis de concocter assez rapidement une soirée de retrouvailles un peu spéciale avec notre public " explique Jean-Yves Reumont, responsable de la communication et de la programmation du Réflektor " Pour ce 18 février on a fait appel à David Body et Archibald, des DJ résidents et locaux qui n’ont plus joué depuis longtemps et qui se réjouissaient de pouvoir à nouveau faire une bonne fête".

La soirée de ce vendredi aura lieu dans l’espace bar du Reflektor qui peut accueillir environ 200 personnes. "Dans cet espace-là on va appliquer la jauge des 70% donc on veillera à ce qu’il n’y ait pas plus de 150 personnes en permanence durant la soirée" précise Jean-Yves Reumont.

Un premier concert est également programmé ce samedi 19 février qui permettra au Reflektor d’accueillir entre 500 et 550 spectateurs. Le CST est bien sûr de mise. "Le CST nous avait déjà permis de rouvrir en septembre et donc, notre public y est déjà plutôt habitué" souligne Jean-Yves Reumont qui rappelle également que le Reflektor est aux normes de qualité de l’air en dessous de 900 ppm de CO2.