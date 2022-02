Réouverture des clubs : "C’est quand même dommage de devoir en venir à faire des menaces pour y arriver"

Tous ces arrêts successifs ont forcé certains habitués de la night life à changer leurs habitudes. Au point de ne pas retourner dans les clubs ? Pas nécessairement. C’est davantage la "club culture", ce concept impalpable propre à de nombreuses villes, dont Bruxelles, qui est en péril selon les tenanciers de clubs. "La club culture joue beaucoup pour une ville au niveau de sa vie nocturne. Elle est nourrie par des aficionados, des gens qui communiquent là-dessus, qui prennent des photos, qui se lookent spécifiquement. On en était très riches à Bruxelles, il y avait une vraie club culture avec une offre assez large niveau musical. Mais quand tu enlèves aux gens la possibilité de sortir, cette club culture disparaît. On ne parle plus de la bonne soirée qu’on a passée samedi dernier, on rencontre moins facilement des gens, c’est d’ailleurs pour cela que Tinder a explosé", regrette le patron du Jalousy. "Il va falloir la remettre en route, redonner aux gens l’envie d’y croire, d’acheter des tickets tout en sachant que les événements seront peut-être reportés."

Ajoutez à cela la dévalorisation de leur commerce, la précarisation du métier de DJ ou encore la reprise d’un rythme qui peut s’avérer compliqué au niveau physique et vous avez le cocktail parfait pour décourager tout un secteur. Et pourtant, les organisateurs de soirées tiennent bon. "On est crevés, il y a une forme de découragement chez certains… Mais pour faire de belles fêtes, il faut y croire profondément. On est tous un peu attaqués psychologiquement, un peu déprimés et extrêmement déçus de la manière dont les choses se sont passées. Mais je suis certain que vendredi, nos clubs seront remplis et que la fête sera belle." Aujourd’hui, les clubs s’accrochent à l’espoir et à la passion qui les animent pour proposer une réouverture dans les meilleures conditions et permettre à la fête de battre à nouveau son plein dans tout le pays, après une trop longue période de morosité.