Réouverture de la piscine de Visé après 31 mois de travaux

Après plus de deux ans de fermeture, la piscine de Visé a enfin rouvert ses portes. La piscine et le complexe ont fait peau neuve. Presque tout a été refait. Seuls les murs extérieurs, la grande baie vitrée et deux murs porteurs ont été conservés.

En ce jour de réouverture, Giovanni, Monique et leur petite fille faisaient partie des premiers nageurs. "Elle est extra, ni trop chaude, ni trop froide. Les infrastructures sont vraiment très belles. C’est très propre, très bien, c’est magnifique", témoigne Monique en profitant du bain.

À l’intérieur, tout a été rasé durant les travaux. Le bâtiment datait de 1971. Même si la piscine était fonctionnelle, elle était devenue un peu vétuste. "Elle était un peu vieillotte… À présent, au niveau des nouveautés, nous avons des nouvelles cabines individuelles, des nouveaux vestiaires collectifs. Les douches et les sanitaires ont aussi été complètement modifiés", explique Hugues Lheureux, le gestionnaire de la piscine de Visé. La cafétéria a, elle aussi, été totalement restaurée et sa capacité a été doublée.

Autre nouveauté : tout est désormais accessible aux personnes à mobilité réduite. Rampe d’accès, ascenseur pour accéder au bassin et même le robinet pour nettoyer les roues des chaises roulantes : tout a été pensé.