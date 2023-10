Réouverture de l’échangeur n°12 Eghezée sur la E411

Ce 11 octobre, l’échangeur n°12 " Eghezée " de l’E411/A4 vers Bruxelles est rouvert à la circulation. Le revêtement des bretelles d’accès et de sortie en direction de la capitale a été réfectionné.

Dans le courant du mois d'octobre, la rénovation de 4 kilomètres de route entre Aische-en-Refail et Thorembais-Saint-Trond en direction de Bruxelles sera achevée. Puis, d'ici la mi-novembre, la rénovation de la bande d'arrêt d'urgence et de la voie de droite entre Daussoulx et Aische-en-Refail en direction de Bruxelles sera également terminée.



Les travaux se poursuivront sur les voies centrales et de gauche. Les règles de circulation ne changeront pas : deux voies dans les deux sens, vitesse limitée à 70 km/h, l’aires d'Ostin fermée, mais les stations-service près d'Aische-en-Refail resteront accessibles.