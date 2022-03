Réouverture complète de Walibi le 2 avril : poursuites judiciaires en vue pour le parc faute de permis pour certaines attractions?

Mais Walibi ne s'estime pas responsable de cette situation et a décidé d’ouvrir malgré tout. Les attractions et restaurants en infraction? "Nous allons nous adresser à la ville de Wavre pour les régulariser", explique, sûr de son fait, Jean-Christophe Parent, directeur général de Walibi et Aqualibi. En attendant l'aboutissement de cette procédure, rien n'empêche d'exploiter le parc normalement selon lui.

"Cela me semble être un coup de force, réagit Denis Brusselmans, avocat de l’ASBL Les Versants de la Dyle, qui représente de nombreux riverains. Je ne comprends pas comment on peut affirmer haut et clair qu’on va commettre une infraction alors qu’on est parfaitement conscient que les installations ne sont pas couvertes. Ouvrir le parc dans la situation actuelle me semble bizarre et frontalement contraire à la loi."

Selon Denis Brusselmans, la position de Walibi est d’autant plus étonnante que même si la ville de Wavre décidait de régulariser les infractions urbanistiques, cela ne donnerait pas le droit à Walibi d’exploiter ces attractions et restaurants. Il lui faudrait pour cela un nouveau permis unique que seule la Région wallonne pourrait lui délivrer.