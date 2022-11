Réouverture ce mercredi pour le Cinéma Versailles à Stavelot

Dans la cabine de projection, Olivier Pirnay jette un regard à la machinerie. Lancer un film, cela fait partie des choses qu’il a dû apprendre : " Personnellement, ce n’était pas le plus compliqué parce que ça fonctionne en numérique, c’est avec un ordinateur, c’est un environnement avec lequel je suis plutôt familier. Par contre, je ne sais toujours pas faire fonctionner la machine à pop-corns. On va d’abord tous se former puis transmettre les uns aux autres et ainsi se passer le flambeau. Chacun va apprendre un petit peu en pratiquant ", précise-t-il.

Pour ce graphiste et dessinateur de profession, le défi était intéressant à relever : " J’ai toujours aimé le monde du cinéma. Relancer un cinéma qui a une âme comme celui-ci me paraissait quelque chose de vraiment pertinent car il y a quelque chose de différent par rapport aux autres cinémas. Je trouve que c’était amusant. C’est un défi personnel. C’est aussi le fait de découvrir énormément de nouvelles choses, et puis rencontrer des gens avec lesquels on a des ambitions communes ", ajoute Olivier Pirnay.