Renvoi de migrants illégaux vers le Rwanda : les Européens légitimisent le régime de Kigali

Le Prince Charles sera à Kigali, fin juin, pour assister au Sommet du Commonwealth. Le Rwanda semble jouir des faveurs du Royaume-Uni, qui a signé, le 14 avril, un accord pour y déporter des migrants illégaux.

"Le but de Londres est surtout d’effrayer les migrants à Calais pour qu’ils n’aillent pas en Grande-Bretagne, en les menaçant de les envoyer au Rwanda. Mais le gouvernement britannique renforce ainsi la légitimité du président rwandais Paul Kagame", estime Michela Wrong, venue récemment présenter à Johannesburg son livre "Do Not disturb : The story of a political murder and an african regime gone bad" (2021, non traduit), consacré aux assassinats politiques commis par le régime de Kagame.

Le Danemark s’apprête lui aussi à signer un tel accord avec Kigali.