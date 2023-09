Rentrée universitaire : j'ai raté mes études, ma vie est-elle foutue ?

Un autre avantage pour les jeunes, diplôme en poche ou non, c’est que les entreprises peinent à recruter et donc, sont prêtes à s’adapter. "On est en pénurie de talents. Le diplôme est toujours très bien mais on manque tellement de ressources qu’on est toujours dans l’urgence. On va parfois préférer un petit jeune qui aura eu de la pratique pendant des études en cycle court, par rapport à un profil avec un master qui sera plus axé sur la théorie", explique Vincent Haesevoets, recruiting manager chez Stepstone.

Même son de cloche du côté de Joël Poelvache. "Je pense qu’on est et qu’on va rester, sauf si grosse catastrophe économique, dans un marché où il y a une guerre des talents entre les entreprises. Même si ce n’est pas toujours facile de mettre un pied dans l’entreprise au début, une fois qu’on est dedans, on apporte vite de la valeur ajoutée. Et c’est donc très important pour les entreprises de retenir ces talents dans lesquels elles investissent. Il faut donc être en recherche permanente de ce dialogue avec les jeunes employés pour bien comprendre ce qui les motive."