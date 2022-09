Rentrée scolaire : vous avez peut-être droit à une bourse d'étude et ce, dès la première secondaire

Jusqu’au 31 octobre, il est encore possible d’introduire une demande d’allocation d’études (bourse) auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Chaque année, plus de 150.000 demandes sont introduites auprès de l’administration. Les bourses d’études sont accessibles dès l’entrée dans l’enseignement secondaire et pour les étudiants du supérieur. Pour obtenir ces aides, des conditions sont à remplir, notamment en termes de revenus.