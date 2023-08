Rentrée scolaire : quelles aides financières pour étudier, se déplacer, se loger et se cultiver ?

Se déplacer peut coûter cher. Heureusement, les jeunes bénéficient de tarifs réduits pour les transports en commun. Des avantages et réductions qui diffèrent selon les opérateurs.

La SCNB propose des tickets et abonnements de train à un prix avantageux aux jeunes de moins de 26 ans. Idem pour les membres d’une famille nombreuse (au moins 3 enfants) et les voyageurs qui disposent d’une carte intervention majorée (bénéficiaires BIM), ils voyagent avec 50% de réduction en 2ème classe.

En Wallonie et à Bruxelles, se déplacer en bus, en tram ou en métro avec le TEC et la STIB est devenu quasi gratuit pour les jeunes. Jusqu’à 12 ans, c’est totalement gratuit. Entre 12 et 18 ans, il y a des réductions importantes et entre 18 et 24 ans, l’abonnement annuel coûte 12 euros, soit un euro par mois.

Question logement, de nombreux établissements disposent d’internats, de maisons d’étudiants, de logements ou de résidences à prix démocratique. Dans certains cas, une formule pension complète est même possible. Adressez-vous à votre établissement pour davantage d’informations sur les solutions de logement disponibles.

Pour ceux qui préfèrent louer un kot, les écoles supérieures et les universités ont des services sociaux qui peuvent aider mais on peut aussi compter sur les agences immobilières sociales (AIS) qui agissent en tant qu’intermédiaires entre les propriétaires et les candidats locataires aux revenus modestes à la recherche d’un logement. Si vous remplissez les conditions, vous pouvez contacter une AIS qui vous aidera dans votre recherche et dans l’attribution de votre logement. Sur le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles, vous trouverez plus d’informations sur les AIS à Bruxelles

Pour plus d’informations sur les AIS en Wallonie, consultez le site de l’Union Wallonne des Agences Immobilières Sociales (UWAIS)

La plateforme logement étudiant MyKot répertorie également de nombreux kots à Bruxelles et intègre un moteur de recherche pour faciliter les recherches par localisation, budget ou encore dates de disponibilité.

A noter que les CPAS peuvent vous fournir une aide pour la garantie locative sous certaines conditions.

Des logements sociaux étudiants sont également disponibles dans certaines communes. On peut se renseigner via le CPAS. Pour plus d’informations sur les démarches à accomplir, consultez aussi :

Si vous rencontrez des difficultés à payer vos factures d’énergie (chauffage, gaz, électricité, eau, etc.), le statut de "client protégé" permet de bénéficier du tarif social garantissant un prix plus bas que n’importe quelle offre d’un fournisseur commercial. Contactez votre CPAS pour plus d’informations.

Si le frigo reste vide et que vous avez besoin d’aide alimentaire, une aide peut être accordée. Téléphonez aux numéros verts gratuits pour les urgences sociales, des professionnels répondront à vos questions :

Bruxelles Capitale : 0800 35 243

Wallonie : 1718

Vous pouvez également consulter le répertoire de l’aide alimentaire en Belgique pour trouver le dispositif d’aide alimentaire le plus proche de chez vous. Diverses initiatives existent aussi au niveau local, afin de soutenir les étudiants confrontés à des difficultés financières en offrant des paniers alimentaires et repas gratuits ou à prix réduit.