Rentrée scolaire : quel coût pour les fournitures en 2023 ?

Selon la Ligue des familles, les fournitures scolaires coûtent 255 euros par élève et par an, et 428 pour un élève de secondaire hors matériel informatique. Pour diminuer ce coût, il existe des aides comme la gratuité des fournitures scolaires. C’était déjà le cas pour les enfants de maternelles, et depuis 2023 les 1e et 2e primaires peuvent aussi en bénéficier.

La Fédération Wallonie-Bruxelles alloue 75 euros par élève pour couvrir les achats de cahiers, crayons, lattes, gommes et autres fournitures nécessaires, et si une tenue est rendue obligatoire pour un cours de gym, elle devra être fournie par l’école.

Mais ça n’empêche pas d’autres frais additionnels d’exister, comme les frais pour la piscine et les déplacements pour s’y rendre, ou les frais pour d’autres activités comme les classes vertes.

La prime de rentrée a également été indexée, ce qui permet de bénéficier de 24 à 99 euros par enfant en fonction de son âge, la région, sa place dans la fratrie ou son année de naissance.

Pour réduire encore les frais, Jessica Riga propose encore d’autres astuces :