Rentrée scolaire : qu’est-ce qui sera gratuit et que faudra-t-il payer pour nos enfants ?

L’enseignement maternel et les deux premières années du primaire sont bel et bien gratuits. Cependant, certains frais pourront toujours vous être demandés.

En maternelle

En maternelle, l’école de votre enfant peut vous demander une participation financière pour certaines activités mais la somme ne peut pas dépasser une certaine limite.

Pour les cours de piscine, vous devrez notamment payer l’entrée et le déplacement. Pour le sport ou les activités culturelles, vous paierez au maximum 53,18 euros pour toute cette année scolaire.

Pour des séjours pédagogiques, le montant maximum sera de 118,18 euros sur l’ensemble de la scolarité dans le maternelle.

Pour ce qui est des fournitures scolaires (crayons, papiers, ciseaux, etc.), vous n’aurez rien à débourser car c’est l’école qui les fournit. Elle reçoit des subventions pour ces fournitures de la fédération Wallonie Bruxelles.

En première et deuxième primaires

En première et deuxième primaires, fini aussi de payer des fournitures comme crayons, stylo, latte, farde, gommes et autres blocs de feuilles. Depuis cette année, cela est gratuit et l’école est obligée de vous les offrir.

Attention cependant, en maternelle comme en première et deuxième années primaires, ce sont tout de même les parents qui devront penser aux cartables, plumiers, vêtements de sport, collations et mouchoirs voire langes pour les plus petits.