Rentrée scolaire : pensez éco-responsable au moment de protéger les nouveaux cahiers

Passionnée par la couture depuis son plus jeune âge, la solution était toute trouvée pour Cléo Vanderstocken qui propose des couvertures lavables en tissus. Une alternative rapide et écologique. " Ça prend vraiment moins de 30 secondes à installer, ça sauve vraiment des soirées ", explique la créatrice de C Cousu by C auprès de TéléMB. " Comme il est lavable, il est réutilisable d’une année à l’autre. Et il y a même un espace pour écrire le nom, le prénom, la classe… "

En plus d’offrir cette alternative durable, Cléo a fait le choix de faire appel à des entreprises de travail adapté (ETA) pour produire ces créations, c’est-à-dire des entreprises qui œuvrent pour l’insertion professionnelle des personnes porteuses d’un handicap.

>> Retrouvez le reportage complet sur TéléMB : " On travaille aussi avec des entreprises pour leur proposer des emballages en tissus pour leurs cadeaux de fêtes de fin d’année "