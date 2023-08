Rentrée scolaire : "Les politiques de redoublement coûtent 400 millions d'euros à la collectivité"

Ce lundi, QR aussi fait sa rentrée. L’occasion d’évoquer le niveau scolaire des élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles avec Solayman Laqdim, Délégué général aux droits de l’enfant. Il réagit notamment aux critiques estimant que l’enseignement belge pratique un nivellement par le bas. "Je ne suis pas d’accord avec le constat. Malheureusement, la Belgique francophone a un des enseignements les plus inégalitaires de tous les pays de l’OCDE, c’est-à-dire les pays industrialisés. Autrement dit, en Belgique, on a de très bonnes écoles avec des jeunes qui ont de très bonnes capacités de lecture et de calcul et puis on a des écoles qui sont moins outillées. Il faudrait mettre davantage d’équité pour que tout le monde puisse être aligné."

De plus, selon lui, "ce qu’on attend aujourd’hui d’un enfant est assez différent et les enfants ont développé toute une série de compétences supplémentaires". Il cite notamment "le numérique" et "les langues étrangères".