Dans le 6/8, notre nutritionniste Chantal Van der Brempt nous donne ses conseils pour savoir quoi mettre dans la boîte à tartine et comment varier pour que ce soit bon pour la santé.

Le but est de donner les nutriments essentiels pour faire fonctionner le corps, mais aussi et surtout pour la tête. Lors d’une journée d’école, l’enfant a besoin d’énergie, mais une énergie calme et durable et non une énergie excitée. C’est pourquoi on évitera l’excès de sucre, et donc les sodas, qui risquent d’ancrer une habitude néfaste.

La première chose à penser, c’est donc de donner suffisamment d’eau pour toute la journée, primordiale pour hydrater le cerveau. Ensuite pour la boîte à tartine, l’essentiel est de prendre un pain de bonne qualité. Avec un pain complet au levain, la moitié du chemin est déjà parcourue. Si on met du beurre, il faut alors du vrai beurre et non de la margarine.

Pour garnir son pain, Chantal Van der Brempt conseille de varier chaque jour, et propose des idées pour agrémenter la tartine qui soient les meilleures possible pour la santé :

Du fromage à pâte dure plutôt que du fromage tartinable qui est deux fois plus salé.

Pas de jambon plus d'une fois par semaine car il contient généralement des nitrites qui sont liées à un risque augmenté de cancer. Il existe du jambon sans nitrite, mais il coûte deux fois plus cher.

On peut essayer parfois du houmous. C'est facile et bon pour la santé.

Un œuf dur écrasé avec un peu de mayonnaise est très bon, et ça se fait très vite après avoir cuit l'œuf la veille.

De l'avocat écrasé avec du citron

Récupérer des légumes grillés de la veille

À partir du moment où la boîte à tartine contient des légumes, de l’eau et du pain de qualité, c’est le plus important. L’idéal est même d’ajouter à la boîte des tomates cerises, des morceaux de concombres, de carottes ou autres comme en-cas.