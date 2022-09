Rentrée scolaire : les classes "Daspa" accueillent les primo-arrivants dans toutes leurs diversités

Mamadou Sow est référent scolaire au Centre Croix-Rouge de Jette. Il encadre et conseille les Mena, les Mineurs étrangers non accompagnés. "La plupart viennent avec l’idée de travailler mais ces jeunes se rendent vite compte que la langue est un obstacle" constate Mamadou Sow. Et ce n’est pas facile pour ces jeunes, parfois livrés à eux-mêmes depuis des années, de se fixer des repères. "Le collaborateur de nuit les réveille une première fois à 6h40 et son collègue du jour arrive à 7 heures et refait le tour des chambres", explique l’assistant social qui encadre et conseille les jeunes.

Une minorité résiste, la plupart suivent et certains sont très motivés à s’en sortir. A Bruxelles, le réseau d’enseignement est dense et tous les réseaux proposent des classes Daspa. Le centre Croix-Rouge de Jette travaille principalement avec 4 écoles : l’Institut Bischoffsheim à la ville de Bruxelles, l’Institut Dominique Pire à Bruxelles, l’école Cardinal Mercier à Schaerbeek et l’Athénée Da Vinci à Anderlecht. "Certaines sont plus strictes que d’autres, par exemple, l’élève qui arrive en retard est directement sanctionné. Or, le fait qu’il aille à l’école, même avec 10 ou 15 minutes de retard, c’est déjà une victoire pour nous", explique Mamadou Sow.