Rentrée scolaire : les ados plus souvent impliqués dans des accidents

Les vacances d’été touchent doucement à leur fin et après 2 mois de trafic plus fluide sur les routes, les usagers seront bientôt plus nombreux à reprendre le volant. Sans surprise, cette hausse du trafic s’accompagne généralement d’une augmentation du nombre d’accidents. Et avec la rentrée scolaire, les adolescents se retrouvent plus vite victimes d’accidents de la route, particulièrement en cyclomoteur. L’AWSR, Agence wallonne pour la Sécurité routière, profite de ces quelques jours avant le retour des enfants et adolescents sur les bancs de l’école pour rappeler quelques conseils bien utiles afin d’assurer une rentrée toute en sécurité.