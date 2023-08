Rentrée scolaire : le règne de la débrouille et du bricolage face à la pénurie d’enseignants

Et trouver des professeurs disponibles devient de plus en plus compliqué car ces enseignants font leur marché. La pénurie dans le secteur se fait déjà ressentir alors que l’année scolaire n’a pas encore réellement commencé.

"Il devient presque normal que l’année démarre avec un cadre qui ne soit pas complet et des classes qui n’ont pas cours. Et je ne vous parle pas de ce qui peut survenir en cours d’année, où il y a pour diverses raisons des absences subites, et là on reste sans professeur pendant des semaines et des semaines, comme l’année passée. On finit par faire du bricolage. Des aménagements qui pédagogiquement ne valent pas grand-chose, mais qui permettent au moins de sauver un peu la mise et de former les élèves au minimum."