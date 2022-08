Rentrée scolaire : l’internat "Le Britannique" à Spa fait le plein d’étudiants

Les vacances sont pratiquement terminées. Dans quelques jours, les élèves vont joyeusement pouvoir reprendre le chemin de l’école. Pour certains, la mallette sera accompagnée d’une valise. Ceux qui, par nécessité ou par choix, seront logés la semaine en internat.

A l’internat autonome "le Britannique" à Spa, on attend une centaine de pensionnaires. Le téléphone n’arrête pas de sonner. Parmi les nouveaux internes, Guillaume, 16 ans. Il vient de Crisnée. Guillaume a choisi de poursuivre ses études à l’Institut de La Reid (Theux) en technique de qualification agricole. Impossible d’effectuer quotidiennement les trajets, ce sera donc l’internat et chaque inscription commence par une visite. Une visite qui a convaincu guillaume et sa maman. Quant à l’explosion des demandes, la directrice, Isabelle Duchêne, l’explique par le Covid qui a retardé la réorientation des élèves vers les écoles techniques de la région spadoise.