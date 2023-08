Ils passent du stylo à la truelle et du clavier à la spatule. En Fédération Wallonie-Bruxelles, 102.000 jeunes suivent des études secondaires techniques ou professionnelles, au deuxième ou au troisième degré. Nous les croiserons bientôt en blanc dans les maisons de repos, en bleu de travail sur les chantiers, en rayon dans les magasins ou en salle dans les restaurants.

Que racontent-ils de ce cap vers un métier, dès l’adolescence ? L’ont-ils choisi par défaut, après une impasse dans l’enseignement général ? Ou par plaisir du travail manuel ? Par envie d’un apprentissage plus concret ? Par inspiration familiale ? Par attrait d’un métier prometteur d’emploi ?

Pourquoi, d’ailleurs, certaines formations particulièrement porteuses ne remplissent-elles pas les classes ? Qu’est-ce qui décourage la génération Z d’endosser les filières en pénurie ? Comment ses priorités et celles du marché de l’emploi pourraient-elles mieux se répondre ?

Cet épisode du podcast "ZOOMER ! La génération Z au micro" sent la sciure et la sueur. Il a branché le micro dans un concours interscolaire, un speed dating diplômé-employeur, un atelier de soudure, et a constaté qu’on y manie les outils aussi bien qu’on y refait le monde : les mondes de l’école et du travail en particulier.

"ZOOMER ! La Génération Z au micro" est un podcast qui écoute les jeunes Européens de la Génération Z, ceux que la presse anglophone surnomme "Zoomers". Un surnom inspiré de "Boomers" avec le Z de 'Zoom', allusion à l’agilité digitale de ceux qui sont nés entre 1997 et 2010, avec les réseaux sociaux. Ce podcast La Première/Euranet Plus est à écouter sur Auvio et sur vos plateformes habituelles.

Avec les adolescents du concours interscolaire Pluridéfis et l’accueil de Laurence Cardinal (Lycée Provincial d’Hornu-Colfontaine), la dextérité de Fatoumata Diallo, les participants et organisateurs du JobDay industrie de Gosselies et Thierry Ney (Forem).

