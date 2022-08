Rentrée scolaire : l’art et la culture étaient les "parents pauvres" à l’école et ça devrait changer

Revenons au PECA qui n’est donc pas un cours. Il n’y a pas de manuels ou de référentiels, mais bien des lignes directrices, notamment le fait que l’école devra proposer différents types d’expressions artistiques, d’approches (visites patrimoniales, spectacles, musées, artistes en classe, etc.). Toutes les écoles doivent mettre en place ce parcours et cela pour chaque élève. Les écoles ont dû en tenir compte et rédiger un projet (contrat d’objectif, ndlr) qui se trouve dans leur plan de pilotage.

Sans entrer dans les détails du PECA, ajoutons encore qu’un dialogue entre le milieu culturel et le milieu scolaire existe et permet de rappeler, sensibiliser, soutenir et aider les écoles à mettre des projets culturels et artistiques en place. Il s’agit donc d’une collaboration entre équipes pédagogiques et acteurs artistiques et culturels afin de proposer, amener, organiser des projets dans le milieu scolaire. L’objectif du PECA est de permettre un accès égal à la culture pour tous et renforcer la place de la culture et des arts dans le milieu scolaire.