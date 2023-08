La rentrée scolaire, c’est aujourd’hui ! Et si les cartables sont bouclés, il reste pour certains à décider s’ils se rendront à l’école à pied, à vélo, en voiture, en bus ou… en Taxi. Cette dernière option, la plus improbable, est pourtant un service mis en place par le TEC dans des situations très particulières.

"Il y a 80 circuits dessinés à travers la province de Luxembourg pour le ramassage scolaire. Nous avons l’obligation d’offrir un transport à chaque élève qui en a le droit. Alors parfois, dans certaines situations, il faut adapter l’offre", confie Daniel Davin, directeur exécutif pour le TEC dans la région Namur-Luxembourg.

Depuis un an et demi, la pénurie de chauffeurs se fait lourdement ressentir et il est de plus en plus difficile d’assurer l’ensemble des horaires programmés. Pour trouver des alternatives, le TEC a dû se creuser les méninges. C’est comme cela que sur les secteurs de Bastogne et d’Erezée, quatre Taxis sont affrétés en ce jour de rentrée.