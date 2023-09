Rentrée scolaire en Flandre sous le signe de la pénurie de profs, plus d’un million d’élèves néerlandophones retrouvent les bancs de l’école

Quelques jours après 900.000 petits francophones, c’est "Terug naar school !" pour plus de 1,2 million d’élèves flamands qui retrouvent l’enseignement dans la langue de Vondel, où le manque de professeurs se fait de plus en plus criant.

Au total, 3200 places restent toujours vacantes soit 20% de plus que l’an dernier, dénombre le VDAB, l’agence flamande de l’emploi. Néanmoins, ce dernier ne reprend pas tous les postes disponibles dans l’enseignement, ce qui signifie que la pénurie de profs est plus importante encore. À une semaine de la rentrée, une école sur quatre cherchait ainsi toujours un enseignant, au bas mot. Pendant les vacances d’été, au moins un enseignant a en effet décidé de ne pas rempiler dans un établissement sur dix.