Rentrée scolaire : de la sensibilisation routière pour les parents qui déposent leurs enfants

La reprise, c’est aussi celle des heures de pointe, des embouteillages et des klaxons… Et plus précisément aux abords des écoles, ce qui peut poser des problèmes de sécurité.

C’est le cas de cette école de Morlanwelz, la plus grande de Wallonie, atour de laquelle 3.500 voitures transitent tous les matins. Là-bas, aux alentours de 7h45, quand il est l’heure de déposer les enfants, "les automobilistes ne roulent pas à 30, se garent sur les trottoirs en empêchant les enfants de passer" et "ne freinent pas, ou trop tard".

Pour prévenir ce genre de comportement ; la police surveille, et rappelle les automobilistes à l’ordre dans un but de responsabilisation pour le moment, avant de rentrer dans un "dans un état d’esprit plus répressif".

Cependant, l’entrée dans cette phase de répression ne sera peut-être pas nécessaire. En effet, en maintenant une fluidité de circulation, ces manières de conduire dangereusement ont tendance à disparaître : "La circulation conditionne les comportements. Si elle est fluide, les gens vont prendre le temps faire ça bien alors que s’il y a des embouteillages, il va y avoir du stress, le comportement peut changer et être un peu plus agressif."

Pour le directeur de l’école, cette sensibilisation à la mobilité aux abords de l’établissement est également une façon "d’être de meilleure humeur pour commencer une journée d’école, sans énervement".

Il est vrai que pour les enfants, il est préférable de commencer une journée d’apprentissage sans accidents, et sans parents qui hurlent au volant en vous déposant.