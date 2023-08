Rentrée scolaire : comment réhabituer nos animaux à notre absence ?

La rentrée scolaire arrive, et c’est le moment de reprendre certaines habitudes pour ceux qui ont suivi le rythme scolaire des enfants. C’est aussi le cas pour nos animaux de compagnie. Dans le 6/8, notre vétérinaire Bénédicte Flament nous explique comment les réhabituer à vivre seul.

Pendant les vacances, la vie change de rythme et les familles sont beaucoup plus disponibles. Une situation qui convient bien à nos animaux puisqu’ils bénéficient de plus d’attention.

Mais le retour des contraintes liées aux horaires, et la désertification du domicile par les enfants et les parents, signe un retour assez brusque à de longues heures de solitude pour le chien ou le chat. Il reste encore quelques jours devant nous pour minimiser les effets de la séparation.

Il faut pour cela remettre en place certaines habitudes :