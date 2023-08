À quelques jours de la rentrée scolaire, le lundi 28 août prochain, la Ligue des familles dénonce l’absence de soutien public efficace pour aider les parents à équiper leurs enfants d’un ordinateur, un outil de plus en plus incontournable dans le secondaire et qui fait exploser le coût de la scolarité pour les familles. En lieu et place du mécanisme de soutien public actuel jugé peu efficace et trop complexe, la Ligue préconise plutôt la distribution gratuite par la Fédération Wallonie-Bruxelles d’un ordinateur à tous les élèves lors de leur entrée dans le cycle secondaire.

Sur base d’un sondage mené auprès d’un millier de foyers, la Ligue estime que 90% des élèves du secondaire, et même 40% de ceux du primaire, ont désormais besoin d’un ordinateur pour leur travail scolaire. Or, à peine 3% des familles ont pu profiter de l’aide de 150 euros mise en place par la Fédération pour acheter ce matériel, selon la Ligue.