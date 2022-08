Rentrée scolaire : à Wanze, les élèves de maternelle et de début primaire pourront avoir un repas chaud gratuit

"C'est vraiment une bonne nouvelle pour alléger le budget des familles, tout en offrant la possibilité aux enfants de manger sainement", se réjouit Charlotte Rouxhet, l'échevine wanzoise de l'enseignement.

C'est aussi une bonne nouvelle parce que la gratuité des repas aurait dû cesser si l'école n'avait pas été retenue dans le cadre de l'appel à projets. Pour les élèves de maternelle, cela aurait donc été un retour en arrière. "L'année passée, il y avait approximativement 60% des enfants de maternelle qui avaient répondu positivement, précise l'échevine. Les retours sont positifs. On aimerait évidemment qu'encore plus d'enfants profitent de cette gratuité. Mais on sait que les repas sont peut-être parfois un petit peu "originaux" pour les enfants de cet âge. Il y a notamment le quinoa, le boulghour. Pas mal d'enfants ne connaissent pas encore cela mais cela leur permet aussi évidemment de découvrir des choses qu'ils n'ont peut-être pas l'occasion de manger chez eux."

Les repas s'intègrent dans un projet global. Dans ce cadre, le réfectoire de l'école de Wanze-centre est, par exemple, en cours de transformation. "Pour le rendre plus convivial et plus agréable", explique Charlotte Rouxhet. Par ailleurs, les enfants de l'école ont créé un potage. Ils participent aussi à des ateliers sur la réduction des déchets alimentaires, la lutte contre le gaspillage et l'alimentation saine.