Rentrée scolaire à Liège : une boutique éphémère réservée aux familles monoparentales

Peu importe l’âge et le style, les sacs se remplissent vite. Les besoins sont nombreux et ne cessent d’augmenter.

Marie-Claire Mvumbi, Présidente du Collectif CO.FA.MON : "On s’est rendu compte que les demandes ont triplé au cours des années précédentes [..] On est obligé de développer des réponses à des besoins matériels vraiment urgents et primaires, alors qu’au départ ce n’était pas notre objectif. Au départ, le collectif CO.FA.MON a pour objectif d’aider à lutter contre l’isolement social. Uniquement."

L’entraide et la solidarité priment alors pour permettre à ces parents solos de s’en sortir. Seule contrepartie, accepter de donner un peu de son temps à l’association dont l’action est essentiellement basée sur le bénévolat.

Et leur sourire n’a pas de prix. La boutique est ouverte jusqu’au 31 décembre et n’est accessible que sur rendez-vous via la page Facebook de l’association.