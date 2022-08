Rentrée scolaire : à J-1, l’heure des derniers achats

Certains l’avaient peut-être oublié, mais ce lundi, c’est la rentrée… Il n’est pas encore trop tard pour faire ses achats de dernière minute, pour peu que le magasin soit ouvert le dimanche. "Il y a quelques petites choses qui manquaient, explique un parent d’élève de quatrième primaire à Wavre. Des classeurs, des intercalaires, un bac de rangement…" Pour une autre mère de famille, c’est "un peu la course", la faute à un retour de vacances tardif.

Pour d’autres parents, ce n’est pas faute d’avoir voulu s’organiser, mais les choses se sont précipitées. "On a reçu la liste il y a quelques jours, et travaillant 7 jours sur 7, on court et on finit la liste des fournitures ce dimanche", remarque une cliente.