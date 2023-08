Rentrée scolaire 2023 : le calendrier à imprimer avec les nouveaux rythmes scolaires

Désormais, la rentrée scolaire aura toujours lieu un lundi et la fin de l’année aura toujours lieu un vendredi. Entre les deux, ces rythmes 7 + 2 censés être plus efficace en termes d’apprentissages et de bien être pour les jeunes, se succéderont. La décision a été entérinée par les instances compétentes en Fédération Wallonie-Bruxelles.