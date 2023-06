Rentrée scolaire 2023 : la pénurie d’enseignants de néerlandais reste une réalité

Vu la pénurie de profs de néerlandais, les élèves ont dû se retrouver dans une classe d’anglais.

En Région bruxelloise, l’enseignement du néerlandais est obligatoire, ce qui ne fait qu’accentuer le besoin en enseignants. Mais en Wallonie, où cette matière n’est pourtant pas encore obligatoire, les écoles peinent elles aussi à recruter. A l’Institut technique et professionnel Don Bosco (Liège), les élèves qui étudiaient le néerlandais ont été contraints de se réorienter. "Vu la pénurie de profs de néerlandais, ces élèves ont dû se retrouver dans une classe d’anglais", confirme Elodie Boljesic, professeur d’anglais. "Pour nous ça a été un défi, car certains de ces élèves n’avaient jamais fait d’anglais avant et il a fallu les remettre à niveau."

"Les élèves ne pouvaient pas rester sans cours de langue !" abonde Nathalie Fraipont, directrice par Intérim de l’Institut Don Bosco. "On a donc proposé cette solution aux parents". Dans cette école, seuls quelques élèves ont encore accès au cours de néerlandais. "Ce sont les apprentis chauffeurs poids lourd, car le néerlandais est obligatoire dans leur cursus", explique la directrice.

Un obstacle supplémentaire : la réforme des rythmes scolaires

La pénurie de profs de néerlandais se fait aussi sentir du côté des écoles qui proposent une filière d’immersion. Elles recherchent en général des locuteurs natifs, des personnes dont le néerlandais est la langue maternelle, un profil particulièrement difficile à recruter. "Depuis la réforme des rythmes scolaires, c’est devenu impossible", estime Sabine Romainville, directrice de l’école communal Bettincourt à Waremme. "Si nous cherchons une temporaire néerlandophone et que cela tombe au moment des vacances, si elle a des enfants, elle n’aura pas ses congés en même temps qu’eux. Cela pose un problème de garde, et donc elles n’acceptent plus de venir travailler en Wallonie."

Plus qu’a la rentrée, c’est en général en cours d’année scolaire que le manque de professeur de néerlandais se fait le plus sentir, avec les premiers congés de maladie et de maternité.