Rentrée littéraire 2023 : une rentrée sous le signe de la sobriété

C’est une première depuis l’an 2000, "seulement" 446 romans ont été annoncés pour une parution entre mi-août et septembre. En comparaison, l’année 2010 avait vu paraître pas moins de 700 œuvres en librairie durant la même période. Selon Hervé Gérard, cette tendance est explicable grâce à un phénomène bien connu c’est-à-dire l’augmentation du prix des matières premières. En effet, depuis 2022, le prix du papier a connu une flambée de son prix exceptionnelle. Une conséquence directe du conflit en Ukraine où les principales forêts d’approvisionnement se situent. Bien que cette année aie connu une légère diminution du prix du papier, celui-ci reste supérieur à la période préconflit.

De plus, comme beaucoup d’autres secteurs, l’édition est touchée par l’inflation. Ses coûts salariaux ont donc augmenté ces derniers mois. A quoi s’ajoute un dernier frein, celui du pouvoir d’achat. Comme le précise l’ancien éditeur, l’ensemble des 446 sorties sont des productions d’éditeurs français. Or, le pouvoir d’achat français a plus diminué qu’il n’a diminué en Belgique. Et donc qui dit pouvoir d’achat moindre, dit ventes moindres. Les éditeurs sont donc moins enclins à prendre des risques et à éditer en masse comme par le passé.