Rentrée judiciaire : le procureur général de Bruxelles veut utiliser l’argent des transactions pénales pour renflouer les caisses de la Justice

Le procureur général de Bruxelles a prononcé son traditionnel discours de rentrée. Le monde de la justice souffre depuis longtemps d’un manque de moyens humains et matériels. Le constat est posé depuis des années. Place alors aux idées. Johan Delmulle propose la création d’un Fond pour la Justice qui serait alimenté par une partie des sommes récoltées lors des règlements à l’amiable et des transactions pénales. Explications.

30%, c’est le pourcentage proposé par le procureur général de Bruxelles. 30% des sommes récoltées grâce au travail des enquêteurs et des juges reviendraient en début de chaîne, c’est-à-dire vers la police judiciaire fédérale, le ministère public et les tribunaux. Pour Johan Delmulle, cela permettrait de contribuer à "une justice pénale plus rapide et plus efficace".