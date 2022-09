Rentrée judiciaire à Liège : les "stupéfiantes idées reçues" sur la dépénalisation de la drogue

"Si on veut dépénaliser, ce qui est évidemment un choix politique dans lequel je ne vais pas directement intervenir, mais il faut savoir sur quelles raisons" explique-t-il. "Couper le marché aux organisations criminelles, ça veut dire quoi? L'autorité va se mettre à fabriquer des drogues, à les vendre. Evidemment, on va avoir des drogues qui vont coûter beaucoup plus cher, donc ce n'est pas vrai que ça va enlever le marché, ou alors, il faudrait que l'état subsidie, fabrique des stupéfiants à moindre coût pour concurrencer les organisations criminelles. Sur le plan éthique, c'est quand même un sérieux problème."

Ce serait une erreur de se contenter de lutter contre l'offre

"Dans les pays qui connaissent une dépénalisation, les organisations criminelles ne sont pas du tout parties" poursuit-il. "Je pense que ce serait une erreur de dire que, pour lutter contre un marché, on va se contenter uniquement de lutter contre l'offre, et on ne va rien faire pour limiter la demande, on ne va pas mettre de pression sur la demande, la consommation va augmenter, donc la demande va augmenter, donc les organisations criminelles vont prospérer, c'est clair."