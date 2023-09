Rentrée européenne : les eurodéputés nous confient quels sont les dossiers chauds du moment

"Notre boussole, ce doit être les conclusions de la conférence sur l’avenir de l’Europe : 49 propositions citoyennes issues de plus d’une année de débat, nous explique le Luxembourgeois Marc Angel récemment élu vice-président du Parlement européen pour le groupe des sociaux-démocrates. J’ai beaucoup suivi les travaux des quelque 800 citoyens européens qui pendant plus d’un an ont planché sur ce que devait être l’Europe de demain. Leurs conclusions sont sans équivoque. Ils demandent que l’Union européenne s’engage dans la lutte contre le réchauffement climatique et contre les inégalités sociales. Et dans chacun de ces thèmes, il y a encore de nombreux textes de loi qui doivent être finalisés. A commencer par la loi sur la restauration de la nature. En juin dernier, le Parlement a réussi à se mettre d’accord sur le projet de directive, il faut maintenant que nous aboutissions à un texte commun avec les Etats membres. Ce ne sera pas facile, on l’a vu lors des débats parlementaires, car aujourd’hui les questions environnementales divisent. Le PPE (la famille politique de centre droit [ndlr] veut freiner la cadence des réformes. Je pense personnellement au contraire que nous sommes dans une urgence climatique et qu’il convient de conclure rapidement."