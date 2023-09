Rentrée et mauvais temps : combattez la déprime grâce à Tipik

Temps maussade, humeur maussade. La météo déprime et nous force à rester à l’intérieur. Voici quelques tips pour égayer un peu les journées grises en cette période de rentrée.

Il pleut, il fait gris, les températures ont chuté, la nuit tombe plus tôt… Ce début de mois de septembre nous indique déjà que l’automne n’est pas bien loin. Pour les personnes météo-sensibles, cette transition s’accompagne d’une petite déprime. Afin de combattre la mauvaise humeur, le blues et cette permanente envie de rester dans le fond de son lit, plusieurs choses sont très efficaces comme : dormir suffisamment, s’exposer au moindre rayon de soleil pour faire le plein de vitamine D (et compléter par des vitamines), faire du sport, manger équilibré…

Au niveau des activités, c’est clair et net qu’on va recommencer à privilégier celles qui se font à l’intérieur : la lecture, la musique, les jeux de société, l’écriture, la peinture, les films et séries, les podcasts… Tout ce qui, en l’absence de chaleur extérieure, nous réchauffe le cœur.

Pour passer de bons moments à l’intérieur et combattre la déprime en cette période de rentrée pluvieuse, Tipik vous propose ceci :