Rentrée des Engagé.e.s : "Il nous faudra rester mobilisés et enthousiastes jusqu’en juin prochain"

"Nous allons rester humbles : la course est encore longue, il nous faudra rester mobilisés et enthousiastes jusqu’en juin prochain."

Cinq enjeux animent les Engagés pour les mois qui viennent : l’éducation et plus particulièrement les places en crèche dont ils veulent doubler le nombre d’ici 2030, la santé mentale de la population, négligée à leurs yeux durant la crise du covid, la sécurité, la justice territoriale et la défense de la ruralité et, enfin, les familles, en particulier le soutien aux familles monoparentales. Ils plaident à cet égard pour un nouveau "partage du temps".